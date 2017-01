Vorig jaar 3.800 Volvo's minder van Gentse band

Door: redactie

13/01/17 - 11u16 Bron: Belga

© photo news.

In de Gentse vestiging van de Zweedse autobouwer Volvo Cars rolden vorig jaar 248.705 wagens van de band. Dat zijn er 3.800 (1,5 pct) minder dan vorig jaar, maar wel 18.000 meer dan aanvankelijk gepland begin 2016. Dat maakt Volvo Cars Gent vandaag bekend tijdens de persdag van het autosalon 2017 in Brussels Expo.

De XC60 werd het meest geproduceerd (121.008), gevolgd door de V40 (101.595) en de S60 (26.102).



Dat er uiteindelijk meer wagens geproduceerd werden dan aanvankelijk gepland, is een gevolg van de succesvolle vernieuwing van de Volvo V40 en van de blijvende grote vraag naar de Volvo XC60, zegt gedelegeerd bestuurder Eric Van Landeghem. "De laatste maanden was er een zeer grote druk om tegemoet te komen aan de marktvraag. We hebben niet minder dan 28 shiften overwerk ingelegd, de meeste tijdens het weekend. Tezelfdertijd waren onze ingenieurs druk bezig met het ombouwen van de fabriek. Door al deze inspanningen zijn we erin geslaagd om van 2016 een zeer succesvol jaar te maken."



In 2016 was het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste markt voor de Gentse autofabriek, gevolgd door Zweden, de Verenigde Staten, Duitsland en een opvallende stijging voor de Belgische thuismarkt op de vijfde plaats.



De Gentse autofabriek neemt later dit jaar afscheid van haar topmodel XC60. Dat komt omdat de nieuwe XC60 op een platform (SPA) zal gebouwd worden waarvoor de Zweedse fabriek klaargestoomd wordt. Wel worden ondertussen in Gent al de eerste proefseries van het nieuwe model XC40 op het nieuwe platform (CMA) voor kleinere wagens gebouwd. Ook zal in het tweede kwartaal tijdelijk de productie van de V60 overgenomen worden uit Zweden, tijdens de ombouw van de fabriek in Göteborg. Dat betekent meteen ook de productie van eerste hybride voertuigen in Gent.



De andere grote autofabriek in België, die van de Duitse autobouwer Audi in Vorst, bouwde vorig jaar 105.250 wagens, zo maakte die vorige week al bekend. Een jaar eerder waren het er nog 116.216.