BMW boekt zesde recordjaar op rij

9/01/17

De Duitse luxewagenbouwer BMW heeft voor het zesde jaar op rij een recordverkoop gerealiseerd. Het concern verkocht vorig jaar 2,37 miljoen wagens, 5,3 procent meer dan in 2015. Dat heeft BMW vandaag bekendgemaakt.

De modellen die de groei stuwden, waren bij het merk BMW de SUV's en de 2-Reeks, en bij het merk Mini de Cabrio en de Clubman.



In Europa en China stegen de verkoopcijfers met 9 procent tot respectievelijk een miljoen en een half miljoen auto's. In de VS daarentegen daalde de verkoop met 10 procent tot 365.000 wagens.