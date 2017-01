Volvo verwacht helft auto's uit nieuwe Amerikaanse fabriek te exporteren

Door: redactie

De Zweedse autobouwer Volvo verwacht dat de helft van de auto's die gemaakt zullen worden in zijn toekomstige fabriek in de Verenigde Staten, zal worden uitgevoerd naar Azië en Europa. Dat heeft topman Håkan Samuelsson gezegd.

Trump kan de zaken dooreenschudden, maar laten we wachten en zien wat er werkelijk gebeurt Volvo-topman Håkan Samuelsson

Volvo bouwt zijn eerste Noord-Amerikaanse fabriek in Charleston, in de staat South-Carolina. De autobouwer, die sinds 2010 in Chinese handen is, wil er in 2018 de volgende generatie van de berline S60 maken. "Uiteraard zal er geproduceerd worden voor de Amerikaanse markt, maar ongeveer de helft van de productie zal uitgevoerd worden", zei Samuelsson tijdens een autosalon in Detroit.



De topman zei ook nog dat het bedrijf overwogen heeft om de auto's in Mexico te maken, maar uiteindelijk bleek het ongeveer even duur om ze in de Verenigde Staten te produceren. "We geloven in vrijhandel en we moeten ook dicht bij onze klanten produceren om hun ervaringen te leren kennen", aldus nog Samuelsson, die "geen grote bedreigingen" ziet in de kritiek van toekomstig president Donald Trump op handelsakkoorden. "Hij kan de zaken dooreenschudden, maar laten we wachten en zien wat er werkelijk gebeurt."



Volvo, dat ook een fabriek heeft in Gent, verkocht vorig jaar een recordaantal van 534.000 auto's. Daarvan gingen er 83.000 naar de Verenigde Staten.