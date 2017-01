Dieselwagens tien keer vervuilender dan vrachtwagens en bussen

JC

6/01/17 - 16u29 Bron: The Guardian & The Verge

Dieselauto's zijn in ons land nog altijd enorm populair, maar blijken vervuilender dan vrachtwagens en bussen. © Thinkstock.

Moderne dieselwagens produceren meer giftige uitlaatgassen dan vrachtwagens en bussen. Dat is het schokkende resultaat van een nieuwe Europese studie. Volgens de onderzoekers komt dat omdat zware voertuigen in de EU aan strengere tests onderworpen worden dan auto's. Zelfs wagens die voldoen aan de 'Euro 6'-norm produceren eenmaal op de weg veel meer stikstofmonoxide dan in het labo.

Gewone wagens worden nog altijd in een labo getest. Eenmaal op de weg verbruiken ze een pak meer

Stikstofmonoxide (NOx) komt in de lucht terecht door verbrandingsprocessen, onder meer in auto's en elektriciteitscentrales. Volgens het Europees Milieuagentschap veroorzaken deze stoffen jaarlijks tienduizenden vroegtijdige overlijdens in Europa. De tol is het hoogst in Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ons land staat met 2.320 overlijdens in 2013 op de zesde plaats.



In Europa zijn veel van die giftige uitlaatgassen afkomstig van dieselwagens, die hier nog altijd enorm populair zijn. Met haar nieuwe studie hoopt de International Council on Clean Transportation (ICCT), een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat ook een sleutelrol speelde bij de ontmaskering van de dieselgate, een kentering te veroorzaken.



Het rapport toont aan dat vrachtwagens en bussen, die getest werden in Duitsland en Finland, beduidend minder NOx uitstoten dan dieselwagens die voldoen aan de strengste emissiestandaard, de 'Euro 6'-norm. Dat komt volgens de onderzoekers door het verschil in emissietests. Zware voertuigen worden in Europa onder veel striktere omstandigheden getest dan personenwagens. De uitstoot wordt met mobiele toestellen gemeten tijdens tests op echte wegen. Gewone wagens worden daarentegen nog altijd in een labo getest. Eenmaal op de weg verbruiken ze echter een pak meer.



Minder dan de helft

De onderzoekers deden de test in realistische rijomstandigheden en vergeleken de uitstoot van vrachtwagens en bussen met die van auto's. De geteste vrachtwagens en bussen stootten gemiddeld ongeveer 210 mg NOx per gereden kilometer uit. Dat is minder dan de helft van de 500 mg die dieselwagens uitstootten. Bussen en vrachtwagens hebben echter grotere motoren en verbranden meer diesel per kilometer. De onderzoekers becijferden dat auto's tien keer meer NOx per liter brandstof produceren. Op de weg blijken ze ongeveer zes keer meer uit te stoten dan toegelaten bij de officiële labotests.