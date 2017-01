Waarom deze stad immuun is voor Trump

Koen Van De Sype

5/01/17 - 10u21 Bron: Welt

© ap.

De industriële metropool San Luis Potosí in Mexico is aan het boomen. En dat ondanks de beslissing van automerk Ford om er op aandringen van de verkozen president van Amerika Donald Trump niet meer te investeren. San Luis Potosí ligt er niet wakker van. En daar is een reden voor.