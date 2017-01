Trump bedreigt General Motors

Door: redactie

3/01/17 - 16u16 Bron: Belga

© afp.

Toekomstig Amerikaans president Donald Trump dreigt de grootste Amerikaanse autobouwer stokken in de wielen te steken door een zware importbelasting in te voeren.

"General Motors stuurt in Mexico gemaakt model van Chevy Cruze belastingvrij over de grens naar de Amerikaanse autodealers. Produceer in de VS of betaal hoge grensbelasting", stelt Trump vandaag in een bericht op Twitter.



GM maakt de meeste wagens van het type Chevrolet Cruze in de Amerikaanse staat Ohio, maar enkele modellen worden uit Mexico ingevoerd. Dat is niet naar de zin van Trump, die al tijdens de verkiezingen de slogan "Amerika eerst" gebruikte. Hij viel ook Ford al aan wegens het verplaatsen van jobs naar Mexico.



Hoewel Trump pas op 20 januari wordt beëdigd als president, zat hij de afgelopen tijd al geregeld om de tafel met grote bedrijven. Zo beloofde Lockheed Martin Corp na een gesprek met Trump de productiekosten van het F-35 gevechtsvliegtuig omlaag te brengen. De Republikein had daarvoor kritiek geuit op de hoge kosten van het toestel.



Ook Boeing kreeg te maken met Trump, die op Twitter had geklaagd over de kosten voor de nieuwe versie van het presidentiële vliegtuig Air Force One. De directeur van de vliegtuigbouwer zegde daarop toe dat het toestel niet meer dan 4 miljard dollar zal kosten.



Trump heeft ook het hoofd van de Amerikaanse handelsvertegenwoordiging onder zijn presidentschap bekendgemaakt. Advocaat Robert Lighthizer zal die rol op zich nemen. De 69-jarige Lighthizer was al adjunct-handelsvertegenwoordiger onder president Reagan en was in het verleden kritisch over de Chinese handelspraktijken.