Renault-topman doet zichzelf ruim 6 miljoen cadeau

Door: redactie

27/12/16 - 17u45 Bron: AFP

Carlos Ghosn, de topman van de autogroep Renault-Nissan. © epa.

Carlos Ghosn, de topman van de autogroep Renault-Nissan, heeft zijn aandelenopties uitgeoefend, goed voor een meerwaarde van 6,4 miljoen euro. De aandelenopties werden toegekend als onderdeel van zijn variabel loon.

Ghosn kocht op 16 december 132.720 aandelen van Renault, aan een vastgelegde prijs van 37,43 euro per stuk, zo blijkt uit een bericht van de Franse beurswaakhond AMF. Aan de huidige koers van 85,34 euro, zijn de aandelen goed voor een potentiële meerwaarde van 6,36 miljoen euro.



De verloning van Ghosn kreeg in het verleden al kritiek in Frankrijk. Naast Renault en Nissan is de man recentelijk ook voorzitter van Mitsubishi geworden, waar Renault-Nissan een belang van 34 procent in heeft. Hoeveel hij voor die post ontvangt, is niet bekend.