Zes miljoenste Volvo rolt van de band in Gent en dat wordt gevierd met 6.000 éclairs

Door: redactie

24/11/16 - 13u08 Bron: Belga

Bij autobouwer Volvo Car Gent krijgen alle 6.000 werknemers vandaag een éclair om de 6 miljoenste wagen te vieren die gisteren, woensdag, van de band rolde. Dat meldt het bedrijf.

De zes miljoenste wagen die er van de band rolde, was een witte V40 T2 (benzine) in de uitvoering "Volvo Ocean Race". Gentenaar Dirk Everaert, voor wie het zijn eerste Volvo is, kreeg de sleutels van fabrieksdirecteur Eric Van Landeghem.



Om de mijlpaal te vieren, trakteert het bedrijf alle 6.000 werknemers met een éclair. Deze namiddag zal het personeel ook poseren bij de zes miljoenste Volvo, samen met Javier Varela, de nieuwe productiechef van Volvo Car Corporation.



In ons land startte Volvo in 1964 met de productie van wagens in Alsemberg, om een jaar later de huidige fabriek in Gent in gebruik te nemen. "De miljoenste Volvo werd in 1988 gebouwd, voor de twee miljoenste was het wachten tot 1997", verduidelijkt woordvoerder Mark De Mey (Volvo Car Gent). "In 2004 werd voor het eerst de kaap van 200.000 auto's per jaar gehaald en van dan af ging het vooruit. Drie miljoen 'Gentse' Volvo's in 2004, vier miljoen in 2008 en vijf miljoen eind 2012."



Overwerk

Volvo's autofabriek in Gent is een van de twee hoofdfabrieken van de Volvo Car Group in Europa. In Gent worden de Volvo V40, S60 en het topmodel XC60 geproduceerd. Tot eind dit jaar is er overwerk in de fabriek om een meerproductie van 16.000 wagens te realiseren, zodat allicht voor het zesde jaar op rij meer dan 250.000 wagens van de Gentse band zullen rollen.