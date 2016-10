Verkoop Amerikaanse autobouwers omlaag in VS

Door: redactie

De grote Amerikaanse autobouwer Ford heeft de verkoop in eigen land afgelopen maand zien terugzakken. Ook General Motors en Fiat Chrysler leverden minder auto's af. De Japanse merken Toyota en Nissan brachten dan weer iets meer wagens aan de man in de Verenigde Staten.

Bij Ford bleef de teller steken op ruim 203.000 personenvoertuigen en lichte bedrijfswagens. Dat is 8 procent minder dan in september vorig jaar. Bij concurrent General Motors bedroeg de daling maar 0,6 procent. Amerika's grootste automaker verkocht een krappe 250.000 exemplaren. Het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler zag de verkopen 0,9 procent dalen tot een kleine 193.000 stuks.



Van Toyota rolden er met een totaal van dik 197.000 anderzijds 1,5 procent meer wagens de showrooms uit. Landgenoot Nissan verraste met een verkoopplus van 4,9 procent. De onderneming verkocht bijna 128.000 voertuigen.



Volkswagen

Het Duitse Volkswagen is aan de overzijde van de Atlantische Oceaan een kleinere speler. De wagens van de door een dieselschandaal geplaagde onderneming hebben afgelopen jaar flink aan populariteit ingeboet in de VS. Volkswagen zag zijn verkopen er in september voor de elfde maand op rij teruglopen, ditmaal met 7,8 procent tot ruim 24.000 auto's.