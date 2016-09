Ex-premier Leterme gaat Volkswagen adviseren

Door: redactie

Oud-premier Yves Leterme en oud-eurocommissaris Connie Hedegaard gaan zetelen in een nieuwe 'duurzaamheidsraad' die autobouwer Volkswagen gaat adviseren. Dat heeft Volkswagen bekendgemaakt.

De negenkoppige 'Sustainability Council' gaat de raad van bestuur van de Volkswagen-groep adviseren over "duurzame mobiliteit, milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid". Ook over "integriteit, de toekomst van werk en digitalisering" zal de raad expertise kunnen leveren. "Ze zullen onafhankelijk zijn en niet verplicht om instructies op te volgen", zo maakt Volkswagen duidelijk in een persbericht.



Sjoemelsoftware

Volkswagen belandde vorig jaar in het oog van de storm toen de Amerikaanse autoriteiten uitbrachten dat de autobouwer in verscheidene dieselmodellen sjoemelsoftware had geïnstalleerd om een loopje te nemen met de uitstoottests. De autobouwer moest wereldwijd elf miljoen auto's terugroepen, waarvan 8,5 miljoen in Europa.



De adviesgroep komt eind oktober een eerste keer bijeen in Berlijn. Naast Leterme maken onder meer een voormalige rechter bij het Duitse grondwettelijke hof, een vroegere directeur van het Amerikaans federaal milieuagentschap en oud-eurocommissaris Connie Hedegaard deel uit van de groep. Hedegaard was tot 2014 verantwoordelijk voor het klimaatbeleid bij de Commissie.



Bij de Commissie wees men er vandaag op dat de afkoelingsperiode van achttien maanden verstreken is in het geval van Hedegaard. De Deense politica hoefde dus geen toelating te vragen. Uit de pers leerde de Commissie dat Hedegaard geen bestuursfunctie gaat bekleden, maar enkel externe en onafhankelijke expertise zal leveren. Over eventuele vergoedingen heeft de Commissie geen informatie.