Volvo Car Gent bouwt dit jaar nog 16.000 extra Volvo's

28/09/16 - 09u38 Bron: Belga

Bij Volvo Car Gent zullen dit jaar 16.000 wagens meer van de band rollen dan oorspronkelijk gepland. Daarvoor worden dit najaar vijftien shifts overwerk ingericht én drie vakantiedagen voor kerst omgezet in werkdagen. Sinds de zomervakantie zijn ook al 350 bijkomende interimkrachten aangeworven en er worden nog honderd tijdelijke werkkrachten gezocht, zo is te horen bij de Gentse fabriek van de Zweedse autobouwer.

Concreet werkt van 3 september tot en met 17 december een werkploeg in het weekend, op zaterdag of zondag, om aan vijftien extra shifts te geraken. Bovendien worden er ook drie vakantiedagen in de voorlaatste week van het jaar verschoven naar volgend jaar. Op die dagen draait de band ook telkens drie shifts.



Dat er 16.000 wagens meer geproduceerd zullen worden dan eerder dit jaar voorzien, betekent dat er Volvo Car Gent allicht (voor het zesde jaar op rij) boven een jaarproductie van 250.000 wagens zal uitkomen. Anders dan eerder gedacht, zal Volvo Car Gent in 2016 ook geen gebruik moeten maken van het systeem van economische werkloosheid.



Gedelegeerd bestuurder Eric Van Landeghem van de Gentse fabriek is tevreden voor het bedrijf en de tewerkstelling, die ondertussen 6.000 personeelsleden nadert. "Anderzijds zet dit onze organisatie en onze logistiek onder druk. Er wordt veel overwerk gepresteerd, en de medewerkers verkiezen nu eenmaal die te compenseren met vakantiedagen in plaats van ze uitbetaald te krijgen."



Om ruimte te creëren zodat overwerk gecompenseerd kan worden, werft Volvo Car Gent uitzendkrachten en jobstudenten aan. "Sinds de zomervakantie werden al ongeveer 350 nieuwkomers verwelkomd, en daar komen er momenteel nog een honderdtal bij. Op die manier kunnen de vaste Volvo-medewerkers hun verlofdagen opnemen."