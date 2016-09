"VW toont geen centimeter goodwill voor schadevergoeding aan Europese klanten"

bewerkt door: redactie

12/09/16 Bron: Belga

dieselschandaal EU-commissaris Elzbieta Bienkowska (Industrie) ziet na diverse bijeenkomsten met autofabrikant Volkswagen "geen centimeter" goodwill om schadevergoeding te geven aan zijn Europese klanten. "VW zou wat meer respect en belangstelling mogen hebben, dit gaat tenslotte om een Europese onderneming."

De Poolse zegt dit in Straatsburg tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement over het dieselschandaal dat vorig jaar in de VS uitbrak. In Amerika heeft het Duitse bedrijf hoge schadevergoedingen uitgekeerd aan eigenaars van een dieselauto die op de weg meer schadelijke stoffen uitstootte dan beloofd.



Inbreukprocedures

In de EU worden verschillende groepsvorderingen voorbereid om VW via de rechter alsnog tot betaling te dwingen. Bienkowska denkt volgende maand 'inbreukprocedures' te kunnen starten. Dat zijn juridische stappen tegen lidstaten die zich niet aan de wet houden. De EU-landen zijn zelf verantwoordelijk voor de typekeuringen in hun autosector.



"Je hebt één type goedkeuring voor de hele Europese markt, maar de controle en de toepassing kan niet sterker verschillen van lidstaat tot lidstaat", stelt Vlaams Europarlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a), die de Europese onderzoekscommissie naar de uitstoottests in de autosector leidt, vast. "Zo worden slechts in enkele lidstaten ook de consumenten verplicht om deel te nemen aan het programma. Doen ze dat niet, dan blijven er uiteraard wagens met sjoemelsoftware rondrijden."



Vervuiling

Het zijn de nationale autoriteiten die ervoor verantwoordelijk zijn dat de wagens in regel worden gebracht met de Europese wetgeving. Maar de Europese Commissie moet er uiteraard op toezien dat dat ook gebeurt.

"In afwachting van de Europese terugroepprogramma's is er geen Europese strategie en dus ook geen enkele garantie voor consument of milieu", meent Van Brempt. De meeste wagens zijn vrij recent op de markt gekomen en zullen dus nog jarenlang op de Europese wegen rondrijden. Als we die niet proper krijgen, gaan ze in onze steden nog jaren meer vervuilen dan toegelaten is."



Van Brempt moet Bienkowska ook optreden tegen de aanpassingen die achteraf soms aan auto's worden aangebracht, zoals het verwijderen van de roetfilter of het aanbrengen van afsluitplaatjes om rookgascirculatie uit te schakelen. In sommige lidstaten zijn die wettelijk, in andere niet. Ook op dit vlak moet de willekeur aangepakt worden en een Europees kader uitgetekend worden, besluit het Vlaamse Europarlementslid.