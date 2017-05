Clint Eastwood (86) sluit nieuwe western niet uit

LDL

21/05/17

Regisseur Clint Eastwood sluit niet uit dat hij ooit nog een western gaat maken. Dat vertelde de 86-jarige Hollywoodster zaterdag op het festival van Cannes. Daar werd naar aanleiding van de vijfentwintigste verjaardag van Unforgiven een speciale viewing georganiseerd.

"Ik was mij totaal niet bewust van het feit dat het alweer 25 jaar geleden was, het voelt meer als vijf jaar", vertelde Eastwood aan de tjokvolle zaal. "Ik ben sinds Unforgiven nooit meer een script tegengekomen dat net zo'n goede western zou hebben opgeleverd. Maar ik sluit niets uit, wie weet waar ik in de toekomst misschien nog op stuit."



Verder prees Eastwood Frankrijk als "mijn tweede huis. Ik ben altijd blij om hier te zijn."



Vijf films van Eastwood werden de afgelopen dertig jaar geselecteerd voor de Gouden Palm-competitie; de laatste keer gebeurde dat in 2008, voor het drama Changeling. Unforgiven draaide overigens niet in Cannes. De western gaat over een boer die samen met twee kompanen wordt ingehuurd om een man te doden die een prostituee heeft mishandeld. De hoofdrollen worden gespeeld door Eastwood, Gene Hackman en Morgan Freeman. De film won vier Oscars, waaronder die voor beste film en beste regie.



Ondanks zijn leeftijd is Eastwood nog zeer actief achter de camera; zhij regisseert gemiddeld één film per jaar. Zijn laatste regieklus was Sully, over de piloot die zijn haperende vliegtuig op de Hudson landde. Op dit moment werkt Eastwoord aan een film over de mislukte aanslag op de Thalys in de zomer van 2015.