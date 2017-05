Deel festivalpaleis in Cannes ontruimd na vondst verdacht pakket

bewerkt door: LS

20/05/17 - Bron: Belga, De Standaard

© rv.

Een deel van het festivalpaleis in Cannes is vanavond tijdelijk geëvacueerd. Dat is van een Belga-journaliste in de Franse badplaats vernomen. De reden voor de gedeeltelijke ontruiming was een verdacht pakket, dat door de veiligheidsdiensten werd aangetroffen.