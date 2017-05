"Rol heeft me ander mens gemaakt": Julianne Moore lyrisch over nieuwe film

MVDC

Julianne Moore op de wereldprèmiere van de film 'Wonderstruck'. © getty.

Julianne Moore heeft een andere wereldvisie gekregen door zich te verdiepen in gebarentaal. De actrice speelt een dove vrouw die in een museum werkt in haar nieuwe film 'Wonderstruck', die vandaag in wereldpremière gaat op het festival van Cannes.

Andere cultuur

Ter voorbereiding op Wonderstruck leerde de actrice gebarentaal, maar verdiepte ze zich ook in de wereld van doven. "De enige manier om een andere cultuur te doorgronden, is door jezelf volledig in de schoenen van de ander te plaatsen. Ik had er nooit bij stilgestaan hoe dove mensen de wereld ervaren. Dat ik even die blik met de wereld mocht delen, heeft mij nieuwe inzichten gegeven en een ander mens gemaakt."

Tieners

Moore deelt de meeste scènes in de film met twee tienerjongens. "In de ideale situatie sta je op de set als gelijken", legt de actrice uit. "Het maakt niet uit of je tegenover iemand van 7, 75 of 12 staat. In dat geval zat ik met de twee kinderen helemaal op één lijn."