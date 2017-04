Vervolg Twin Peaks op Filmfestival Cannes

Bewerkt door: mvdb

13/04/17 - 13u31 Bron: Belga

Regisseur David Lynch. © ap.

Het vervolg op 'Twin Peaks' krijgt zijn wereldpremière op het filmfestival van Cannes. Dat maakte de organisatie van het festival vandaag bekend. De 70ste editie vindt plaats van 17 tot 28 mei.

Kyle MacLachlan vertolkt opnieuw de legendarische 'FBI agent Dale Cooper'. © ap.

De eerste twee afleveringen van de nieuwe reeks zullen in aanwezigheid van regisseur David Lynch vertoond worden op het festival.



Het had heel wat voeten in de aarde, maar 26 jaar na het einde van de tweede reeks van de cultserie is er nu een vervolg. Hoofdrolspeler Kyle MacLachlan speelt ook deze keer mee.



Het filmfestival van Cannes was nooit echt happig op het screenen van tv-reeksen, maar dit jaar maken de organisatoren meteen een uitzondering voor twee reeksen. Naast 'Twin Peaks' zal ook het tweede seizoen van Jane Campion's 'Top of the lake: China girl' gescreend worden in Cannes.



De keuze voor Lynch en Campion is niet echt toevallig: beide zijn Gouden Palmwinnaars: Lynch met 'Wild at heart' in 1990 en Campion met 'The piano' in 1993. Daarmee is Campion nog steeds de enige vrouwelijke winnaar van de Gouden Palm.