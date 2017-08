'Le Fidèle' van Michaël R. Roskam Belgische inzending voor Oscars

Door: redactie

25/08/17 - 15u18 Bron: Belga

Regisseur Michaël R. Roskam. © reuters.

'Le Fidèle', de derde langspeelfilm van Michael R Roskam, is de Belgische inzending voor de Oscarcategorie Foreign Language (Niet-Engelstalige Films). Dat heeft het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) zopas bekendgemaakt. De film gaat op de Mostra, het filmfestival van Venetië, in wereldpremière en wordt er buiten competitie vertoond. De Belgische première vindt plaats op 4 oktober.

Adèle Exarchopoulos en Matthias Schoenaerts in 'Le Fidèle'. © rv.

Voor Roskam is het al de tweede keer dat hij op een Oscarbeeldje mag hopen: ook zijn debuutlangspeelfilm 'Rundskop' werd, in 2012, geselecteerd. 'Rundskop' haalde toen de shortlist, maar werd uiteindelijk geklopt door het Iraanse 'A Separation'. Tussen beide films in maakte hij met 'The Drop' zijn eerste Hollywoodprent.



'Le Fidèle' is een romantische neo-noir, waar Roskam zijn vaste klant Matthias Schoenaerts als Gigi samenbrengt met de Franse actrice Adèle Exarchopoulos ('La Vie d'Adèle') als Bibi in een donkere liefdestragedie tegen de achtergrond van het beruchte Brusselse gangstermilieu. Reeds in zijn eerste twee films had Roskam blijk gegeven van een bijzondere voorliefde voor het film noir-genre.



Naast Schoenaerts en Exarchopoulos zijn er bijrollen voor onder meer Sam Louwyck en Stefaan Degand. Roskam schreef het scenario samen met Thomas Bidegain en Noé Debré. Nicolas Karakatsanis stond opnieuw achter de camera, nadat hij eerder ook al meewerkte aan 'Rundskop' en 'The Drop'. Alain Dessauvage zorgde voor de montage, Raf Keunen tekende voor de originele muziekscore.

