Oscar Academy neemt extra maatregelen om fouten te vermijden

30/03/17 - 03u15 Bron: Belga

Oscarhost Jimmy Kemmel legt uit wat er verkeerd is gegaan tijdens de Oscar-uitreiking. © anp.

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences heeft maatregelen genomen om in de toekomst Oscar-fiasco's te vermijden zoals dat van dit jaar, toen de foute winnaar werd afgeroepen in de categorie beste film. Er wordt een derde boekhouder aangesteld, er komen repetities voor de uitreiking en het gebruik van smartphones in de coulissen wordt verboden. De Academy heeft wel beslist om te blijven samenwerken met auditkantoor PriceWaterHouseCoopers.