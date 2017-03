Academy zet verantwoordelijken voor Oscar-blunder aan de deur

Door: redactie

2/03/17 - 00u05 Bron: ANP

Martha Ruiz (links) en Brian Cullinan (rechts) van PricewaterhouseCoopers overleggen op het podium nadat 'La La Land' verkeerdelijk de Oscar voor beste film kreeg toegekend. Die prijs was immers voorzien voor 'Moonlight'. © reuters.

De twee accountants van PricewaterhouseCoopers die afgelopen zondag verantwoordelijk waren voor het verstrekken van de juiste enveloppen tijdens de Oscars en daar de mist in gingen, keren volgend jaar niet meer terug naar de awardshow. Dat heeft Cheryl Boone Isaacs, voorzitter van The Academy of Motion Picture Arts & Sciences, vandaag gezegd, zo meldt People.

Martha Ruiz en Brian Cullinan hadden de taak gekregen om de uitreiking in goede banen te leiden, maar dat mislukte op het einde van de show toen Cullinan per ongeluk de verkeerde enveloppe meegaf aan uitreikers Warren Beatty en Faye Dunaway. Daardoor werd La La Land in plaats van Moonlight uitgeroepen tot beste film.



PwC bevestigde maandag al dat Cullinan de mist in was gegaan. Het accountantskantoor verweet hem en Ruiz ervan dat ze daarna niet snel genoeg in actie kwamen om de fout te herstellen.