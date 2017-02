Jimmy Kimmel reageert op Oscarblunder: "Vreemdste tv-einde sinds 'Lost'

Door: redactie

Oscars In zijn latenightshow heeft Oscarpresentator Jimmy Kimmel gisteravond gereageerd op 'envelopgate', waarbij in eerste instantie de verkeerde film werd uitgeroepen als winnaar van de Academy Award voor beste film.

"Dat was het vreemdste tv-einde sinds Lost", grapte de presentator volgens Variety. "Je weet dat het een rare avond was als het woord 'envelop' een trend wordt op Twitter." Jimmy vertelde ook hoe het einde van de avond eigenlijk gepland was: hij zou de show hebben afgesloten in het publiek, naast Matt Damon. De twee houden met allerlei grappen al jaren vol dat ze een hekel aan elkaar hebben. "We zitten daar en zien opeens commotie. En Matt zegt tegen me 'volgens mij zei de stage manager net dat ze winnaar fout hadden'." De host was daar eventjes van van slag. "Ik dacht: de presentator komt het wel uitleggen. En realiseerde me toen dat ik de presentator was." Jimmy kwam tijdens de consternatie inderdaad het podium op, waar hij grapte: "Ik wist wel dat ik het zou verprutsen." Hij kreeg in de Amerikaanse media overigens overwegend positieve kritieken op zijn presentatie.

Excuses

Na twee excuusuitingen van accountantskantoor PwC heeft ook de organisatie achter de Oscars zich verontschuldigd voor de blunder tijdens de ceremonie. In een verklaring van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences staat: "We betreuren de fouten die zijn gemaakt tijdens de presentatie in de categorie beste film ten zeerste. We bieden excuses aan aan de cast en crew van La La Land en Moonlight, voor wie het moment enorm is aangetast. We prijzen de enorme waardigheid die zij toonden onder de omstandigheden."



The Academy biedt ook verontschuldigingen aan aan de twee acteurs die de verkeerde envelop in handen kregen. "Aan alle betrokkenen - inclusief onze presentatoren Warren Beatty en Faye Dunaway, de filmmakers en onze wereldwijde fans - onze excuses."



De organisatie zegt in het statement dat het een onderzoek is gestart en evalueert welke stappen zullen volgen. The Academy benadrukt in de verklaring dat PwC alle verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor het falen van het protocol.