Laagste aantal televisiekijkers voor Oscarceremonie sinds 2008

27/02/17 - 23u44 Bron: Belga

De Oscarceremonie van gisteren, die een controversieel einde kende door het afroepen van de foute winnaar in de categorie beste film, lokte het laagste aantal televisiekijkers in de VS sinds 2008. Dat melden verschillende Amerikaanse media vandaag.

De 89ste uitreiking van de Oscars, die werd gepresenteerd door latenighthost Jimmy Kimmel, werd op televisie gevolgd door 32,9 miljoen kijkers. Dat aantal gaat al enkele jaren in een dalende lijn, met 34,3 miljoen in 2016 en 37,3 miljoen in 2015, aldus de Hollywood Reporter, die zich baseert op cijfers sinds 2000 van ABC News, dat de show uitzendt. Enkel in 2008, toen comedian Jon Stewart de show presenteerde, lag het aantal kijkers met 31,8 miljoen nog lager. In 2000 lokte de awardshow nog 46,5 miljoen kijkers.



Politieke toon

Volgens de Hollywood Reporter kan het lage aantal kijkers verklaard worden door verschillende factoren, zoals het tijdstip van de uitzending, het box office-succes van de genomineerden of de verwachte politieke toon van de ceremonie, nadat ook tijdens de Golden Globes en de SAG-awards sterke politieke boodschappen gericht tegen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn immigratiebeleid.



Historische vergissing

Toch zal de Oscarceremonie van 2017 de geschiedenisboeken halen door de vergissing met de enveloppen tijdens de uitreiking van de laatste en belangrijkste Oscar, die voor de beste film. Presentatoren Warren Beatty en Faye Dunaway riepen topfavoriet 'La La Land' uit tot winnaar, maar toen de bedankingsspeeches al aan de gang waren, bleek dat de winnaar 'Moonlight' was. Volgens PricewaterhouseCoopers, het auditkantoor dat verantwoordelijk is voor de enveloppen met de winnaars kregen de presentatoren een foute envelop, en werd de fout meteen rechtgezet toen dat uitkwam. Het kantoor heeft een onderzoek gestart naar het incident.



En dat was niet alles. Naast de grote enveloppenblunder, werd tijdens het 'In Memoriam'-gedeelte per ongeluk de foto getoond van de nog levende Australische producer Jan Chapman gebruikt in plaats van die van de overleden Australische kostuumontwerper Janet Patterson.