Nog een blunder op de Oscars: vrouwelijke producer onterecht doodverklaard

Door: redactie

27/02/17 - 15u22 Bron: Belga

De naam klopte, maar op de foto was foutief Jan Chapman te zien. © Kos.

'La La Land' werd tijdens de Oscars onterecht uitgeroepen tot winnaar in de categorie Beste Film. Een pijnlijke blunder, maar het bleek niet de enige. Zo werd de 66-jarige producer Jan Chapman foutief voor dood verklaard in het 'In Memoriam'-gedeelte.