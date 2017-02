Hoe kon het zo foutlopen op de Oscars?

Door:

27/02/17 - 08u06 Bron: Washington Post / Huffington Post / MarketWatch / BBC Door: Tine Kintaert 27/02/17 - 08u06 Bron: Washington Post / Huffington Post / MarketWatch / BBC

© afp.

Oscars Als we één woord moeten kiezen om het einde van de Oscarshow te omschrijven, dan gaan we voor 'pijnlijk'. De prijs voor beste film werd uitgereikt aan de verkeerde crew, met een hoop ontredderde filmmakers en acteurs als resultaat. Maar hoe is het allemaal zo fout kunnen lopen?

Emma Stone on the Best Picture confusion: "I was holding my best actress card the entire time." #Oscars pic.twitter.com/umVDaUvgH5 — Variety (@Variety) Toen presentatoren Warren Beatty (79) en Faye Dunaway (76) helemaal op het einde van de Oscaruitreiking 'La La Land' uitriepen tot beste film, was niemand echt verbaasd. De acteurs, regisseur en filmmakers trokken het podium op om hun bedankingsspeech te geven, maar ergens halverwege ontstond er geroezemoes op het podium. Bleek dat de twee acteurs immers de verkeerde naam hadden uitgesproken: niet La La Land, maar Moonlight was de eigenlijke winnaar van de prijs. Resultaat: miljoenen stomverbaasde mensen, ontredderde filmmakers en acteurs en een gegeneerde organisatie. Een pijnlijk unicum in de geschiedenis van de Oscars, die al 88 jaar probleemloos en zonder fouten worden uitgereikt.



Presentator Warren was er het hart van in en haastte zich om uit te leggen wat er precies gebeurd was. "Toen ik de envelop opende, stond daar 'Emma Stone - La La Land' op. Daarom keek ik zo lang naar het papier, en naar Faye en naar Jimmy. Ik deed dat niet om grappig te zijn." Het zou dus kunnen dat Warren de envelop voor 'Beste Actrice', die net daarvoor werd uitgereikt, opnieuw in handen kreeg. Maar Emma Stone zelf hielp dat gerucht de wereld uit door tijdens de interviews achteraf meteen te verklaren dat ze haar kaart (met haar naam erop) de hele tijd vasthad. Die kaart kon dus niet bij Warren beland zijn. Maar wat liep er dan wel verkeerd?



Lees verder onder de video Lees ook Blunder van formaat op Oscars: verkeerde winnaar voor beste film afgeroepen

Veel Trumpgrapjes en een heel gênant einde: dit waren de Oscars 2017

Alle Oscarwinnaars op een rijtje

Martha Ruiz en Brian Cullinan © ap.

Boekhouders

Om de blunder te verklaren, moeten we eerst even uitleggen hoe de Oscarstemming precies in zijn werk gaat. Nadat de 'Academy' - die bestaat uit meer dan 6.000 mensen uit de filmwereld - gestemd heeft op de genomineerde films, gaan alle resultaten naar boekhoudkantoor PwC, dat al 83 jaar de resultaten van de Oscars in goede banen leidt. Daar werken Martha L. Ruiz en Brian Cullinan, de enige twee mensen ter wereld die weten wie de Oscarwinnaars zijn voor de enveloppen worden opengemaakt. Zij nemen het telwerk voor hun rekening, dat ze meerdere keren dubbelchecken, en maken uiteindelijk ook de kaartjes en de enveloppen. Ze nemen die mee naar de Oscars en geven die daar pas aan de presentatoren. Als er ergens een fout werd gemaakt, is het dus waarschijnlijk bij deze twee.



Toevallig vroeg Huffington Post een paar dagen geleden nog aan Martha wat er zou gebeuren als er een Oscar aan de verkeerde persoon of film wordt uitgereikt. Die benadrukte toen nog dat de kans daarop heel klein is. "Als we de enveloppen vullen, checken we elkaars werk voortdurend, zodat we zeker zijn dat de inhoud van de enveloppen juist is en dat de juiste envelop aan de juiste persoon wordt gegeven." De twee blijven heel de show ook aan weerszijden van het podium staan om alles te checken. "We kennen alle winnaars vanbuiten. Als er iets zou foutlopen, dan zouden we ervoor zorgen dat dit heel snel rechtgezet wordt."



© reuters.