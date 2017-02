Blunder van formaat op Oscars: verkeerde winnaar voor beste film afgeroepen

Door: redactie

27/02/17 - 06u40 Bron: ANP

© afp.

video Spanning, drama en ongeloof op het hoogtepunt van de Oscars vannacht. De Oscar voor beste film ging immers naar 'Moonlight'. Alleen werd 'La La Land' aanvankelijk uitgeroepen als winnaar van de belangrijkste Oscar, maar dat bleek een wel heel pijnlijke vergissing.

De Oscarceremonie eindigde daardoor in een spannende climax, toen acteur Warren Beatty in eerste instantie afriep dat 'La La Land' de Oscar voor beste film had gewonnen. Terwijl regisseur Damien Chazelle al aan zijn dankwoord bezig was, bleek Beatty de verkeerde titel te hebben voorgelezen. Voor zover bekend is bij deze categorie nog nooit zo'n vergissing gemaakt.



Het drama 'Moonlight' won daardoor drie Oscars, waaronder de prijs voor beste film. Het verhaal over een donkere homoseksuele tiener won daarnaast de prijzen voor beste scenario en beste mannelijke bijrol (Mahershala Ali).



De meeste prijzen, zes stuks, gingen naar 'La La Land'. De musical, die vertelt over de liefde tussen een jazzpianist en een actrice, kreeg onder meer de beeldjes voor beste actrice (Emma Stone), muziek en camerawerk. Ook de 32-jarige regisseur Chazelle won een beeldje; hij vestigde een record als jongste winnaar in deze categorie ooit.