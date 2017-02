Veel Trumpgrapjes en een heel gênant einde: dit waren de Oscars 2017

Kristien Gijbels Morato in Hollywood

HLN IN HOLLYWOOD Wat een show. Vannacht werden de Oscars voor de 89ste keer uitgereikt in LA, en het bleef spannend tot op het einde. Zeker toen de belangrijkste filmprijs, die voor Beste Film, naar de verkeerde film ging.

© afp. En de show was wel nog zo goed begonnen. Justin Timberlake opende met zijn supercatchy Oscargenomineerd nummer 'Can't Stop The Feeling', en wanneer de camera's op het publiek inzoomden, zagen we hoe geen enkele gast stil kon blijven zitten. Zijn liedje zette meteen de toon voor een relaxte uitreiking. In de persruimte werd er luid gejuicht toen wereldsterren als Nicole Kidman, Michael Shannon en Jessica Biel begonnen te dansen.



Hilarische openingsspeech

Jimmy Kimmel kreeg van de gasten ook meteen goede punten voor zijn hilarische openingsspeech die vol Trump-verwijzingen zat. "Goed, ik krijg meteen een zittende ovatie!", grapte de komiek wanneer hij het podium opging. "Ik heb al meteen de Oscars verknald." Hij lachte met Timberlake, die al jarenlang zijn uiterste best doet om zijn boyband-imago van zich af te schudden: "Ik hoop dat de mannen van N*SYNC aan het kijken zijn, want in dat geval ben ik er zeker van dat ze je terug in hun band willen."



"Het is de eerste keer dat ik hier ben en waarschijnlijk meteen ook de laatste keer", ging Kimmel verder - verwijzend naar de bakken kritiek die zijn voorgangers doorheen de jaren gekregen hebben. Amper twee minuten na zijn intrede werd de eerste Trump-grap al gemaakt. "De show wordt vanavond in 225 landen uitgezonden, die ons nu stuk voor stuk allemaal haten."



Ook Mel Gibson, die na 21 jaar opnieuw kans maakte op een Oscar, moest het ontgelden. "Je ziet er goed uit Mel, Scientologie doet je goed, jongen!" Dan was het de beurt aan Matt Damon. Kimmel: "Ik ken Matt al heel lang. Toen ik hem ontmoette, was IK de dikke. We hebben doorheen de jaren heel wat problemen gehad - de mensen die ooit met hem hebben samengewerkt weten dat hij egoïstisch is. Matt zou de hoofdrol van 'Manchester By The Sea' voor zijn rekening genomen kunnen hebben, maar besliste als producent om die rol aan zijn kameraad Casey Affleck te geven. En kijk waar hij nu zelf in meespeelt: een Chinese ponytail-film die nu 80 miljoen in de schulden zit." ¿¿¿¿ https://t.co/PwVNQy3deO — Eyra Mora (@eyramora)

Oscarpresentator Jimmy Kimmel. © getty. Racisme

En opnieuw werd Trump door het slijk gehaald: "Vorig jaar zeiden ze nog dat de Oscars racistisch waren, maar kijk nu... zwarte mensen hebben NASA gered en blanke mensen hebben jazz opnieuw populair gemaakt", verwijzend naar 'Hidden Figures' en 'La La Land'. Kimmel kon het ook niet laten om de draak te steken met de piepjonge regisseur Damien Chazelle, die met 32 lentes al aan zijn tweede Oscarnominatie voor Beste Regisseur toe is: "14 nominaties, dat staat gelijk aan elk jaar dat hij hier op onze wereldbol rondloopt. Het goede nieuws is dat hij na vanavond waarschijnlijk in eender welke universiteit zal worden toegelaten."



De Franse Isabelle Hupert maakte vanavond kans op de Oscar voor Beste Actrice, en ook daar moest Kimmel mee lachen: "Niemand heeft 'Elle' gezien, maar we vonden de film geweldig. We zijn blij dat Homeland Security je heeft doorgelaten!" Dat recordhoudster Meryl Streep voor de twintigste keer genomineerd was voor een Oscar, was ook de gastheer niet ontgaan: "Ze was niet eens in een film dit jaar, dus hebben we haar naam maar gewoon op de lijst gezet. Geef haar een daverend applaus! Mooie jurk trouwens, is er dat eentje van Ivanka Trump?" My opening monologue from the 89th #Oscars... @TheAcademy @ABCNetwork pic.twitter.com/rXNU8aZfcd — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel)

Mahershala Ali krijgt Oscar voor beste mannelijke bijrol Mahershala Ali accepteert zijn Oscar voor 'beste mannelijke bijrol' in de film 'Moonlight'. © getty. Oscarwinnares Alicia Vikander mocht daarna de eerste award van de avond uitreiken, die van Beste Mannelijke Bijrol. Die ging naar Mahershala Ali uit 'Moonlight', die het niet droog hield wanneer hij zijn eerste beeldje kwam ophalen. De acteur liet weten dat zijn vrouw net vier dagen geleden bevallen is.



Het was de eerste maal dat Ali, bij het grote publiek vooral bekend van rollen in 'House of Cards' en 'Luke Cage', genomineerd was voor een Oscar. De acteur was al lange tijd de favoriet voor deze prijs. Ali is de eerste moslim die een Oscar wint.

Viola Davis krijgt Oscar voor beste vrouwelijke bijrol © ap. Actrice Viola Davis won de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar vertolking in 'Fences', een drama over een donker Amerikaans gezin in de jaren vijftig. Het was de derde maal dat Davis genomineerd werd voor een Oscar. Eerder maakte zij al kans op het beeldje voor de films 'The Help' and 'Doubt'. Davis was veruit favoriet voor de prijs; eerder won de actrice ook al een Golden Globe en een SAG Award voor de film.



Davis speelde de rol ook al eerder in de toneelversie van Fences op Broadway. Ook acteur Denzel Washington maakte kans op een Oscar voor zijn rol in de film. Davis is bij het grote publiek vooral bekend dankzij haar hoofdrol in hitserie 'How to get away with Murder', waarin ook de Nederlandse actrice Famke Janssen een bijrol vertolkt.



Tranen

Davis hield het niet droog wanneer ze haar award in ontvangst komt nemen: "Er is maar één plaats waar alle mensen met het grootste potentieel samenkomen, en dat is op het kerkhof. Mensen vragen mij altijd: wat soort verhalen wil jij als actrice vertellen? Wel, ik wil het liefst van allemaal de verhalen vertellen van mensen die grote dromen hadden maar die op de één of andere manier niet zagen uitkomen. Ik wil verhalen vertellen van mensen die liefhadden en van mensen die alles verloren hebben. Ik ben blij dat ik een actrice ben, want dit is het enige beroep dat ons laat zien wat het meent om te leven."

The Salesman wint Oscar voor beste buitenlandse film Ashgar Farhadi tijdens het filmfestival van Cannes in mei vorig jaar. © anp. De Iraanse film The Salesman won daarna de Oscar voor beste buitenlandse film. Het drama van regisseur Ashgar Farhadi stond in de polls al lang bovenaan. Het was de tweede maal dat Ashgar Farhadi een Oscar wint; eerder won hij al de prijs voor het drama 'A Separation'. The Salesman vertelt over een koppel waarvan de relatie onder druk komt te staan als zij hun appartement moeten verlaten tijdens werkzaamheden.

Farhadi was niet bij de uitreiking aanwezig. Hij mocht in eerste instantie niet naar de VS reizen vanwege het inreisverbod van president Donald Trump. Iran behoorde tot de zeven landen die volgens Trump een substantiële dreiging voor de VS vormden.



Statement

Farhadi liet een statement voorlezen waarin hij stelde "uit respect voor mijn landgenoten niet aanwezig te zijn. Het inreisverbod van Trump verdeelt de wereld in ons en de vijand. Het creëert angst, agressie en oorlog en valt de mensenrechten aan van mensen in landen die aangevallen zijn door vijanden. Filmmakers doorbreken stereotypen van nationaliteit en geloof. Zij creëren empathie, en dat hebben we in deze tijd harder nodig dan ooit."



Het statement van Farhadi kreeg een staande ovatie.

Bus met toeristen Nietsvermoedende toeristen worden als verrassing bij de Oscars binnengebracht. © afp. Eén van de grootste verrassingen van de avond vindt plaats wanneer een bus met toeristen - zonder het te weten - het Dolby Theatre wordt ingeleid. De groep weet eventjes niet wat er gebeurt wanneer ze alle A-listers op de eerste rij zien zitten. Een koppel dat zich zopas verloofde wordt door niemand minder dan Denzel Washington gehuwd. Jennifer Aniston doet er met haar zonnebril meteen een huwelijkscadeau bovenop.





The Donald tweet niet Kimmel kon het daarna niet laten om The Donald opnieuw te vermelden: "We zijn al meer dan twee uur bezig en Donald Trump heeft nog geen enkele keer over ons getweet. Ik begin me zorgen over hem te maken." De host stelde voor om hem dan maar rechtstreeks te tweeten: "Hey @realDonaldTrump, u up? #Merylsayshi" Hey @realDonaldTrump u up? — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) @realDonaldTrump #Merylsayshi — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel)

La La Land krijgt alle muziekprijzen Verwacht werd dat 'La La Land' met heel wat beeldjes aan de haal zou gaan, en dat bleek ook zo te zijn. De cinematograaf van de film mocht alvast de Oscar voor 'Beste Cinematografie' op zijn schouw zetten. Ook de Beste Soundtrack ging naar 'La La Land'. Justin Horowitz mocht zijn allereerste Academy Award komen ophalen voor zijn muzikale bijdrage aan 'La La Land'. Amper twee minuten later mocht hij opnieuw het podium op om ook de Oscar voor Beste Nummer ('City Of Stars') in ontvangst te nemen.

In Memoriam Een aangedane Jennifer Aniston, die moeite had om uit haar woorden te komen, kondigde het fameuze 'In Memoriam'-stukje in. Sara Bareilles zong Joni Mitchell's nummer 'Both Sides Now' en liet hiermee heel wat traantjes vloeien in de zaal. In het filmpje werden onder andere Gene Wilder, Garry Marshall, Antony Yelchin, Zsa Zsa Gabor, Debbie Reynolds en Carrie Fisher geëerd. In Memoriam #Oscars (Sorry, couldn't fit it all in) pic.twitter.com/XAOkssB1E7 — Josh Sánchez (@jnsanchez)

© afp. Damien Chazelle - de gedoodverfde winnaar van de avond - mag zichzelf de Beste Regisseur van het jaar noemen. De 32-jarige Amerikaan is hiermee de jongste regisseur ooit die een Oscar won. Chazelle kon zich geen betere nacht inbeelden, aangezien zijn kameraad Justin Hurwitz - die hij al sinds zijn zeventiende kent - ook met twee beeldjes de zaal mocht uitlopen. Het duo maakte al drie grote films samen: 'La La Land', 'Whiplash' en 'Guy and Madeline on a Park Bench'. Chazelle bedankte tot slot zijn vriendin Olivia, die hij opvallend genoeg tijdens de opnames van 'La La Land' leerde kennen.

Nerveuze acteurs De acteurs waren zichtbaar nerveus voor de laatste prijzen, maar het was uiteindelijk Casey Affleck die met het felbegeerde beeldje van Beste Acteur gaat lopen. Die kwam naar eigen zeggen compleet uit de lucht gevallen. Affleck gaf toe dat hij niet eens een fatsoenlijke speech had voorbereid: "Ik wou dat ik iets beters had te vertellen!", excuseerde hij zich bij het publiek. Casey's broer Ben Affleck won in 1998 en 2013 Oscars, waardoor de Hollywoodbroers de enige broers zijn die allebei een Academy Award wisten te verzilveren. Joan Fontaine en Olivia Havilland zijn dan weer de enige zussen die allebei een beeldje scoorden. Casey Affleck gives #Oscars acceptance speech: "I'm really proud to be a part of this community...I'm just dumbfounded that I'm included." pic.twitter.com/TpDF3LHlkR — ABC News (@ABC)