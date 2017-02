Oscars 2017: dit zijn de hoogtepunten

Kristien Gijbels Morato in Hollywood

27/02/17

Actrice Meryl Streep arriveert op de rode loper bij de Oscars Hollywood, Californië. © afp.

HLN IN HOLLYWOOD Wie gaat er vanavond met de meeste Oscars naar huis? Hoe brengt Jimmy Kimmel het er als gastheer van af? En hoeveel Trump-grappen gaan we te horen krijgen? Dat kom je hier vannacht allemaal op HLN.be te weten!

Oscarpresentator Jimmy Kimmel. © getty. Justin Timberlake opent met zijn supercatchy Oscargenomineerd nummer 'Can't Stop The Feeling', en wanneer de camera's op het publiek zoomen zien we hoe geen enkele gast stil kan blijven zitten. Zijn liedje zet meteen de toon voor een relaxte uitreiking. In de persruimte wordt er luid gejuicht wanneer wereldsterren als Nicole Kidman, Michael Shannon en Jessica Biel beginnen te dansen.



Hilarische openingsspeech

Jimmy Kimmel krijgt van de gasten meteen goede punten voor zijn hilarische openingsspeech die vol Trump-verwijzingen zit. "Goed, ik krijg meteen een zittende ovatie!", grapt de komiek wanneer hij het podium opgaat. "Ik heb al meteen de Oscars verknald." Hij lacht met Timberlake, die al jarenlang zijn uiterste best doet om zijn boyband-imago van zich af te schudden: "Ik hoop dat de mannen van N*SYNC aan het kijken zijn, want in dat geval ben ik er zeker van dat ze je terug in hun band willen."



"Het is de eerste keer dat ik hier ben en waarschijnlijk meteen ook de laatste keer", gaat Kimmel verder - verwijzend naar de bakken kritiek die zijn voorgangers doorheen de jaren gekregen hebben. Amper twee minuten na zijn intrede, wordt de eerste Trump-grap gemaakt. "De show wordt vanavond in 225 landen uitgezonden, die ons stuk voor stuk nu allemaal haten."



Ook Mel Gibson, die na 21 jaar opnieuw kans maakt op een Oscar, moet het ontgelden. "Je ziet er goed uit Mel, Scientologie doet je goed, jongen!" Dan is het de beurt aan Matt Damon. Kimmel: "Ik ken Matt al heel lang. Toen ik hem ontmoette, was IK de dikke. We hebben doorheen de jaren heel wat problemen gehad - de mensen die ooit met hem hebben samengewerkt weten dat hij egoïstisch is. Matt zou de hoofdrol van 'Manchester By The Sea' voor zijn rekening genomen kunnen hebben, maar besliste als producent om die rol aan zijn kameraad Casey Affleck te geven. En kijk waar hij nu zelf in meespeelt: een Chinese ponytail-film die nu 80 miljoen in de schulden zit."



Racisme

En opnieuw wordt Trump door het slijk gehaald: "Vorig jaar zeiden ze nog dat de Oscars racistisch waren, maar kijk nu... zwarte mensen hebben NASA gered en blanke mensen hebben jazz opnieuw populair gemaakt", verwijzend naar 'Hidden Figures' en 'La La Land'. Kimmel kan het niet laten om de draak te steken met de piepjonge regisseur Damien Chazelle, die met 32 lentes al aan zijn tweede Oscarnominatie voor Beste Regisseur toe is: "14 nominaties, dat staat gelijk aan elk jaar dat hij hier op onze wereldbol rondloopt. Het goede nieuws is dat hij na vanavond waarschijnlijk in eender welke universiteit zal worden toegelaten."



De Franse Isabelle Hupert maakt vanavond kans op de Oscar voor Beste Actrice, en ook daar moest Kimmel zo nodig mee lachen: "Niemand heeft 'Elle' gezien, maar we vonden de film geweldig. We zijn blij dat Homeland Security je heeft doorgelaten!" Dat recordhoudster Meryl Streep voor de twintigste keer genomineerd is voor een Oscar, is ook de gastheer niet ontgaan: "Ze was niet eens in een film dit jaar, dus hebben we haar naam maar gewoon op de lijst gezet. Geef haar een daverend applaus! Mooie jurk trouwens, is er dat eentje van Ivanka Trump?" Lees ook Hollywoodsterren dragen lintje voor vrijheid op de Oscars

Mahershala Ali krijgt Oscar voor beste mannelijke bijrol Mahershala Ali accepteert zijn Oscar voor 'beste mannelijke bijrol' in de film 'Moonlight'. © getty. Oscarwinnares Alicia Vikander mag de eerste award van de avond uitreiken, die van Beste Mannelijke Bijrol. Die gaat naar Mahershala Ali uit 'Moonlight', die het niet droog houdt wanneer hij zijn eerste beeldje komt ophalen. De acteur laat weten dat zijn vrouw net vier dagen gelden bevallen is.



Het was de eerste maal dat Ali, bij het grote publiek vooral bekend van rollen in 'House of Cards' en 'Luke Cage', genomineerd was voor een Oscar. De acteur was al lange tijd de favoriet voor deze prijs. Ali is de eerste moslim die een Oscar wint.



Dan gaat de Oscar voor Beste Kostuumontwerp naar Colleen Atwood ('Fantastic Beasts and where to find them'), die van Beste Make-up en Haar gaat naar Giorgio Gregorini, Christoper Allen Nelson en Alessandro Bertolazzi ('Suicide Squad'), die van Beste Documentaire gaat naar Ezra Edelman en Caroline Waterlow ('O.J. Made in America'), die van Beste Sound Editing naar 'Arrival', die van Beste Sound Mix naar 'Hacksaw Ridge'.