Iraanse cineast Asghar Farhadi gaat niet naar Oscars

Door: redactie

29/01/17 - 23u52 Bron: Belga

© epa.

Inreisverbod VS De Iraanse regisseur Asghar Farhadi gaat niet naar de Oscar-uitreiking, uit protest tegen het nieuwe Amerikaanse vluchtelingenbeleid van president Trump. Dat kondigde hij vandaag aan. Farhadi is met 'The Salesman' genomineerd in de categorie beste buitenlandse film.