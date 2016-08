'D'Ardennen' is Belgische kandidaat voor Oscar

Door: redactie

30/08/16 - 15u33

Robin Pronts speelfilmdebuut 'D'Ardennen' is dit jaar de officiële Belgische inzending voor de Oscars. Dat maakte een jury van vier mensen uit de Belgische filmsector vandaag bekend. De Vlaamse thriller met in de hoofdrol Veerle Baetens, Kevin Janssens en Jeroen Perceval dingt mee voor de Oscar voor Beste Niet-Engelstalige Film.

'D'Ardennen' ging in september vorig jaar in wereldpremière op het filmfestival van Toronto, opende kort daarna het Film Fest Gent en was verder geselecteerd voor een rits festivals waaronder Rotterdam, Glasgow, Cleveland en Les Arcs. Verkocht in buitenland Pronts debuut werd ook verkocht aan onder meer Nederland, Zweden, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waar distributeur Film Movement de film dit najaar uitbrengt in onder andere Los Angeles en New York. Ondertussen zijn ook de Amerikaanse remakerechten van 'D'Ardennen' verkocht terwijl er verder onderhandelingen lopen met Korea. Op shortlist European Film Awards Vorige week raakte bovendien nog bekend dat 'D'Ardennen' een van de 50 speelfilms is op de shortlist van de European Film Awards. Als officiële Belgische Oscarinzending kan Pronts drama over twee aan lager wal geraakte broers nu ook zijn Oscarkansen wagen.

© Savage Films. © Savage Films.

Bart Van Langendonck

Voor Bart Van Langendonck van Savage Film, de producent van 'D'Ardennen', is het niet zijn eerste Oscarcampagne nadat hij eind 2011-begin 2012 al ervaring opdeed met de nominatie van Michaël R. Roskams 'Rundskop'.



Veerle Baetens

Indien D'Ardennen doorstoot in de Oscar-race, wordt het trouwens ook voor Veerle Baetens een terugzien met Hollywood nadat Felix van Groeningens 'The Broken Circle Breakdown' in 2014 er zijn nominatie probeerde te verzilveren. Andere Belgische nominaties voor Beste Niet-Engelstalige Film waren er voor Dominique Derudderes 'Iedereen Beroemd!' (2001) en 'Daens' van Stijn Coninx (1993).



Shortlist in december

Of ook D'Ardennen zal meeschrijven aan de Belgische Oscargeschiedenis weten we pas later dit jaar. Alle films ingezonden voor de categorie van Beste Niet-Engelstalige Film worden de komende maanden bekeken door de leden van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences die zich inschreven voor het Foreign Language Committee. Afgaande op hun beoordelingen wordt een shortlist van maximaal negen films samengesteld die voor het einde van december bekend gemaakt wordt. Welke van die films genomineerd worden voor de Oscars, wordt aangekondingd op 24 januari 2017. De oscaruitreiking vindt plaats op 26 februari.