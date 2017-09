Zo bent u er toch ook een beetje bij: dit is hoe 'Tomorrowland op zee' eruitziet

FT

Het luxueuze cruiseschip The Ark vertrok twee dagen geleden in Barcelona voor een vier dagen lange tocht op de Middellandse Zee. Na een stop in Marseille gisteren en Ibiza vandaag, vaart 'het drijvende Tomorrowland' morgen terug naar Barcelona. 4.000 passagiers beleefden mee de maiden trip. Wie geen ticket kon bemachtigen - het unieke festival was al snel volledig uitverkocht - kan er dankzij deze foto's toch een beetje bij zijn.



De ingrediënten voor een geslaagd weekend? Een beetje dezelfde als een editie van Tomorrowland in De Schorre: weinig kleren, technomuziek, dj's, zon, drank, tal van randactiviteiten én Nick Bril die z'n beste kookkunsten etaleert. 90 dj's voeren mee. Een ticketje voor het dancefestival kostte 549 euro per persoon - voor wie zich tevreden stelde met het basispakket. Misschien al sparen voor volgend jaar?