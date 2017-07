Ambiance op Suikerrrock met Lost Frequencies en Bazart

lva

30/07/17 - 03u11 Bron: Belga

Felix De Laet van Lost Frequencies op Tomorrowland © photo news.

De tweede festivaldag op Suikerrock is vannacht geëindigd met een bijzonder sfeervolle dj-set van Felix De Laet, alias Lost Frequencies, die met zijn succesvolle dance- en house-remix zoals "Are You With Me", begeleid door indrukwekkende videobeelden, de uitverkochte Grote Markt in Tienen tot extase bracht.