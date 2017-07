Concert van rapper Boef op Sfinks stopgezet: tieners vallen flauw in overvolle tent

Ben Conaerts en LB

29/07/17 - 20u18 Bron: eigen berichtgeving

© Frederik Van Genechten / Klaas De Scheirder.

video Het optreden van Boef op het wereldfestival Sfinks in Boechout moest vroegtijdig worden stopgezet uit veiligheidsoverwegingen. Door de enorme drukte in de festivaltent waren al minstens drie tienermeisjes flauwgevallen.

Daarop besliste de organisatie samen met de rapper om het optreden vroegtijdig af te blazen. Het kwam hen op boegeroep te staan bij het publiek, maar organisator Patrick De Groote blijft achter de beslissing staan. "Er was heel veel volk bij het optreden, zoals verwacht. Maar er waren opvallend veel jonge kinderen die vooraan stonden. Door de drukte werd de ruimte heel erg klein en vonden we de situatie niet langer veilig. Het is natuurlijk erg sneu voor de vele mensen die het optreden van Boef wilden bijwonen. Maar op twee liedjes na heeft de rapper zijn hele set kunnen afwerken."



Het concert werd na 30 minuten volledig stopgezet. Daarvoor was het ook al twee keer onderbroken om mensen aan te manen te stoppen met drummen en een stap naar buiten de zetten, zodat er meer plaats vooraan kwam. Maar tevergeefs.



Op Twitter krijgen zowel Boef als de organisatie er flink van langs.