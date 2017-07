Vijfde editie Brussel Danst met 10.000 bezoekers groot succes ondanks regenweer

Bewerkt door: ib

De vijfde editie van "Brussel Danst", het feest dat Muntpunt organiseert naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel, is opnieuw een groot succes geworden. "Rond 19.00 uur telden we zo'n 6.600 bezoekers en uiteindelijk zijn we geland op 10.000 feestvierders", zegt woordvoerster Eva Drees. "Dat zijn er iets minder dan de 11.000 van vorig jaar maar het regenachtige weer zit daar ongetwijfeld voor iets tussen."