"Zwanger? Blijf weg van festivals"

10/07/17 - 05u00

Wie zwanger is, blijft het best weg van festivals. Dat zegt audioloog Bart Vinck (UGent). Gehoorschade bij ongeboren kinderen is volgens hem een onderkend probleem. Nochtans zijn er veel baby's met gehoorproblemen.

Dat zwangere vrouwen best niet roken en drinken, weet intussen iedereen, maar over gehoorschade wordt weinig gesproken. Bart Vinck, audioloog aan de Universiteit Gent, maakt zich dan ook zorgen over zwangere vrouwen die met bolle buik naar festivals trekken. "De buikwand houdt nauwelijks lawaai tegen, terwijl de oren al na drie, vier maanden zwangerschap ontwikkeld zijn. Bij 102 decibel, niet abnormaal bij een festival, krijgt zo'n ongeboren kind ook 97 decibel te verwerken."



Bovendien stijgen bij zo veel lawaai de bloeddruk, de hartslag en adrenalinepeil van de moeder in spe - en ook dat is niet goed voor het kind.



Ter vergelijking: vrouwen die werken in een omgeving waarin het geluid 85 decibel overschrijdt, stoppen daarmee als ze zwanger zijn wegens te risicovol. "Kind en Gezin screent het gehoor van pasgeborenen en we zitten met vrij veel baby's met gehoorproblemen, wellicht door overmatige blootstelling aan lawaai tijdens de zwangerschap."



Op de festivalweides lopen tegenwoordig ook steeds meer kleine kinderen rond. Is het wel verantwoord dat ouders hun kroost mee de festivalweide opnemen? Wat kunnen ouders doen om hun kinderen zo goed mogelijk te beschermen tegen overmatig lawaai?