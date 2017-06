Door: redactie

30/06/17 - 15u44 Bron: medialaan

video

In 'At the Festivals' krijgt Sean Dhondt Greg Gonzales, leadsinger van Cigarettes After Sex, over de festivalvloer. Deze man stond om 14 uur 's middags de ziel uit zijn lijf te rock'n'rollen en ging daar perfect mee om. Soms mag de muziek puur zijn. Soms moet de muziek puur zijn.