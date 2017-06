Glastonbury Festival verscherpt beveiliging

Door: redactie

7/06/17 - 06u36 Bron: ANP

Het publiek in Glastonbury tijdens het optreden van ELO vorig jaar. © photo news.

Bezoekers aan het Glastonbury Festival in het Verenigd Koninkrijk moeten dit jaar rekening houden met extra veiligheidsmaatregelen. De organisatie laat weten dat in verband met de aanslagen in Manchester en Londen de beveiliging wordt verscherpt. Het muziekevenement vindt plaats van 21 tot 25 juni in het plaatsje Pilton in Somerset en de organisatie verwacht 175.000 bezoekers.