Legacy Festival: 2 Fabiola, Sash! en Pat Krimson op strand van Zilvermeer

Door: redactie

15/05/17 - 17u12

© Legacy Festival.

Na drie edities is het Legacy Festival uitgegroeid tot één van 's lands meestgeliefde partyconcepten. Met het strand rond het Zilvermeer in Mol heeft het festival de perfecte setting en op de verschillende podia wordt bijna vier decennia muziek op de festivalgangers gepompt.

Dit jaar luidt Legacy Festival de festiviteiten in rond de 25ste verjaardag van het Belgische gerenommeerde trancelabel Bonzai Records, met onder meer Yves Deruyter. Op het hoofdpodium staan onder meer de Duitse dj Sash!, 2 Fabiola, Lasgo & Wout en publiekslievelingen als Pat Krimson, DJ Licious en Sven Lanvin.



Naar goede gewoonte strikte Legacy een hele reeks wereldbekende dj's en live-acts. Legacy wordt het eerste festival, voor hun dubbele viering op beide weekends van Tomorrowland, waarop Bonzai Records hun kwarteeuw luister bijzet. Zij hebben daarvoor ook enkele buitenlandse gasten uitgenodigd zoals Westbam en Talla 2XLC, naast uiteraard hun eigen hoogvliegers als de Bonzai All Stars, Yves Deruyter en meer.



Op de 90's Clubbing Stage voert Jam El Mar van de vroegere Jam & Spoon de line-up aan. Hij krijgt het gezelschap van zijn Duitse collega Taucher en namen als Airwave, Phi Phi, Dave Lambert en meer.



De vierde stage is de Techno Stage waar de Nederlandse 'leading lady' in techno en acid, Miss Djax, het gezelschap krijgt van de Duitse acts Hardfloor en Oliver Lieb. Ook Belgische toppers als CJ Bolland en Franky Jones tekenen present. Tickets kosten 39 euro, een VIP-ticket kost 89 euro. Meer info vind je hier.