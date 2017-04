Luxefestival op de Bahama's ontaardt in nachtmerrie

LDL

1/05/17 - 04u17 Bron: AD, ABC News

© ap.

Het moest een elitair muziekfestival worden waar rijke millennials op een tropisch eiland konden feesten in het gezelschap van topartiesten en modellen. De realiteit was net iets anders: het festival vond plaats op een grindterrein met noodtenten zonder voldoende eten en drinken. De organisatoren bliezen het rijkeluisfestival Fyre dit weekend af voor het begonnen was, maar nádat Amerikanen tot tienduizenden dollars hadden betaald voor kaartjes.

Bruh that salad looking like the ones from that spongebob episode lmao #fyrefestival pic.twitter.com/Z91XH7YTVt — toe knee (@toe_knee13) Mon May 01 00:00:00 MEST 2017 De afgelopen dagen ontploften sociale media met woeste berichten van festivalgangers vanaf het Bahama-eiland Fyre Cay over de ongeorganiseerde bende die ze daar aantroffen. De organisatie kon daarop niets anders doen dan halsoverkop het festival afgelasten en zorgen dat de bezoekers veilig terug konden vliegen naar het vasteland. De autoriteiten op de Bahama's hebben het festivalterrein inmiddels hermetisch afgesloten omdat de organisatie geen invoerbelasting heeft betaald.



Fyre Festival moest een nieuw muziekfestival worden, uniek in zijn soort. Niet alleen rijke jonge Amerikanen vielen als een blok voor de advertentiefilmpjes met een helblauwe zee en lachende fotomodellen. Ze zouden in luxe tenten slapen, en in geweldige pop uprestaurants eten. Maar op Twitter verschenen al snel de eerste foto's van wapperende stukken tentzeil en troosteloos kantinevoedsel.



Celebrities reageren

Ook vele beroemde artiesten wilden komen, en tekenden contracten voor optredens. Ja Rule, Daya en Tyga zouden optreden. Die schamen zich na de annulering. Rapper Ja Rule schrijft op Twitter dat hij er kapot van is. "Ik heb geen idee hoe dit zo verkeerd heeft kunnen lopen", liet de rapper weten. Ook model Bella Hadid bood haar excuses aan, zij was een van de beroemdheden die reclame maakte voor het festival. "Ook al was dit niet mijn project en was ik niet geïnformeerd over het productieproces en wist ik dus niet wat het eindresultaat zou zijn. Ik weet wel dat het met de beste intenties is georganiseerd en het de bedoeling was dat we allemaal de tijd van ons leven zouden hebben." Lees ook Ja Rule 'kapot' na floppen luxe festival © getty.