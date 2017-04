Jong en oud genieten van zonnige slotdag Groezrock

Door: redactie

In Meerhout in de Antwerpse Kempen heeft metalcoreband Parkway Drive zondagavond het tweedaagse Groezrock afgesloten, de opener van het zomerfestivalseizoen. Er daagden opvallend veel jonge bezoekers op voor de slotdag, maar ook Groezrockveteranen kwamen aan hun trekken dankzij onder meer de punkrockers van Pennywise die hun klassieke album "About Time" integraal brachten.

De oudgedienden die zondag niet alleen van het mooie lenteweer wilden genieten, vonden hun gading dus in vaste waarde Pennywise, maar ook bij de Britse oerpunkers - gesticht in het jaar onzes Heren 1972 - Cock Sparrer. Ook Gorilla Biscuits, veganistische hardcorepioniers die sinds 1989 geen nieuw full-album meer uitbrachten, toonden zich op de slotdag voor velen een 'must see'.



Toch was het publiek zondag gemiddeld opvallend jonger dan op de eerste festivaldag. Dat viel op basis van de vele fankledij bijna volledig op het conto van afsluiter Parkway Drive te schrijven. 's Namiddags stond er al een tientallen meters lange wachtrij bij hun signeersessie en 's avonds beloonden de Australiërs hun fans met een voor Groezrock erg ambitieus totaalspektakel, waarbij de drummer mét zijn drumstel op een bepaald moment ondersteboven zweefde - en bleef van jetje geven. Eerder op de dag sleepte het Belgische Brutus ook een eervolle vermelding in de wacht voor een bomvolle tent, wat duidelijk een zware indruk naliet bij frontvrouw/drumster Stefanie Mannaerts.



Kleinschaliger

Groezrock is dit jaar door beperkingen inzake het festivalterrein wat kleinschaliger, van een maximumcapaciteit van 18.000 bezoekers per dag naar 11.000. Of het festival ook de komende jaren nog in Meerhout zal kunnen blijven, is dan ook nog een open vraag. "Dat valt af te wachten, maar het heeft absoluut onze voorkeur", zegt organisator Hans Maes. "Alles is hier ontstaan, de meeste vrijwilligers wonen in de buurt en we werken samen met verschillende lokale verenigingen, dat verhuis je niet zomaar. De huidige schaal is trouwens haalbaarder voor ons als organisatie, die toch volledig op vrijwilligers steunt."