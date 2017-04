Festival van de Ambiance pakt uit met line-up op tekening, herken jij de artiesten?

Door: redactie

'Het Festival van de Ambiance' heeft op een originele manier zijn line-up voorgesteld. Via een tekening laten de organisatoren het publiek raden welke artiesten op 2 december zullen optreden in 't Kuipke van Gent. Kun jij raden wie aanwezig zal zijn?

Voor de zevende editie van 'Het Festival van de Ambiance' pakken de organisatoren uit met een opvallende affiche. In plaats van de line-up bekend te maken op een persconferentie, hebben ze gekozen voor een festival-beleving aan de hand van een tekening, gemaakt door cartoonist en sneltekenaar Roger Verlinden.



Verlinden heeft tien gezichten getekend, goed voor acht acts. De namen heeft hij er niet bijgezet. "We hopen dat de tekenaar goed werk geleverd heeft, want het is aan het publiek om de artiesten te herkennen die op zaterdag 2 december op het podium van het Gentse Kuipke zullen staan", aldus de organisatoren van het festival.



