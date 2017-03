UB40 en Bananarama op Nostalgie Beach

Door: Timmy Van Assche, HR

10/03/17 - 00u30

© RV.

Festivals Nostalgie Beach, het muziekfestival dat op zaterdag 12 augustus haar vierde editie houdt in Middelkerke heeft de eerste namen aangekondigd.

UB40 brengt reggaepop en is vooral bekend van de hits 'Red Red Wine', 'Rat In Mi Kitchen', 'Kingston Town' en 'Can't Help Falling In Love'.



Bananarama staat dan weer voor girl power uit de jaren tachtig. Deze hitmachine verkocht wereldwijd meer dan 40 miljoen albums en scoorde maar liefst vijftien top 10-classics in het Verenigd Koninkrijk, waaronder 'Venus', 'Help!' , 'Love In The First Degree', 'Cruel Summer', 'Robert De Niro's Waiting' en 'Really Saying Something'.



The Boomtown Rats braken wereldwijd door met 'I Don't Like Mondays'. Na het succes van Bob Geldofs Live Aid gingen The Boomtown Rats uit elkaar. Geldof begon daarna een succesvolle solocarrière, maar sinds 2013 komen ze weer samen om hun tijdloze classics te spelen.



Singer-songwriter Nik Kershaw scoorde zijn grootste classics met 'The Riddle', 'Wouldn't It Be Good' en 'I Won't Let The Sun Go Down On Me'.



The Kids en The Romantics staan garant voor een portie punkrock met o.m. 'There Will Be No Next Time' en 'What I Like About You'.



Tickets voor het festival kosten 54 euro en zijn verkrijgbaar via www.nostalgiebeachfestival.be.