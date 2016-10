Lommels dancefestival Daydream trekt naar Dominicaanse Republiek

Door: redactie

14/10/16 - 09u38

Daydream Festival 2016. © rv.

Het Lommels festival Daydream werkt aan haar internationale bekendheid en trekt naar de Dominicaanse Republiek. Op 25 en 26 februari kunnen alle dagdromers afzakken naar het Hard Rock Resort in Punte Cana. Het dancefestival verwacht er 60.000 bezoekers uit alle hoeken van de wereld. "Deze locatie past perfect in het plaatje", vertelt organisator Roel Berens.

Berens geeft aan dat er de laatste jaren hard getimmerd werd aan het project. "Daydream is een puur Belgisch product, een beleving en een filosofie geworden die we overal willen uitdragen. Het festival is meer dan goeie platen draaien, we creëren een wereld waar iedereen even de dagelijkse sleur vergeet en zich volledig onderdompelt in een wereld die onze verbeelding overtreft."



De lat ligt in Punta Cana even hoog als bij het thuisfestival in Lommel, maar het aantal podia zal beperkter zijn. "Dat wordt gecompenseerd door de pool parties en after parties die overal in het resort zullen plaatsvinden", onderstreept Berens. Hij geeft aan dat dit geen eindpunt is voor het festival. "We staan open voor andere culturen en brengen mensen dichter bij elkaar. Die boodschap willen we ook in de rest van de wereld brengen!"



Het festival in de Dominicaanse Republiek wordt het tweede internationale event van Daydream. De eerste editie vindt op 25 en 26 november plaats in het Mexicaanse Puebla.