Verhuist Jettie Pallettie binnenkort naar Vlaanderen?

Door: redactie

13/09/16 - 15u14 Bron: showbizzsite.be

video Ook het voorbije weekend werd Jettie Pallettie - 'dé koningin van de kroegen en Vlaamse volkscafés - weer gespot op de Vlaamse podia. Bij ons blijft haar populariteit groeien en neemt het verhaal zodanig grote proporties aan dat de Nederlandse zangeres sterk overweegt om te verhuizen.

"Als mijn jongste zoon straks het huis uit is en gaat verder studeren, dan verhuis ik naar Vlaanderen. Ik voel mij hier zo thuis. Zowel de collega-artiesten als de Vlamingen hebben mij aanvaard en in hun hart gesloten. Ik zie dat aan mijn agenda en aan de kilometerteller van mijn auto. Bijna elk weekend ben ik bij jullie, vandaar de gedachte om op termijn ook effectief te verhuizen."



Het Jettie Pallettie feestgevoel wordt dezer dagen extra aangewakkerd met haar nieuwe single 'Ik ben Jettie', een liedje dat ze zonder meer zal brengen tijdens haar optreden op het Festival van de Ambiance. Dat laatste vindt plaats op zaterdag 3 december in 't Kuipke van Gent. Jettie deelt er het podium met o.a. Christoff, De Romeo's, Peter Koelewijn, Steve Tielens, Lindsay, Swoop, e.v.a. Tickets en info, www.festivalvandeambiance.be.