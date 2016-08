Verjaardagseditie Maanrock goed voor 110.000 bezoekers

Door: redactie

De twintigste editie van Maanrock in Mechelen is een groot succes geworden. De zon was overvloedig van de partij, er werden geen incidenten gemeld en het festival bracht voor elk wat wils: van klassiek over rock, van Vlaamse muziek tot dans. Daarnaast werden ook heel wat andere culturele activiteiten aangeboden het afgelopen weekend.

Mechelen Feest-voorzitter Kristof Calvo blikt tevreden terug op de 20ste editie van Maanrock. "We hebben echt een hele goede editie gehad", zegt hij. "Ik denk dat we op een gepaste manier deze speciale verjaardag hebben gevierd. Het festival vertelt ook meer dan ooit waar Mechelen voor staat. Deze editie was er voor en door de Mechelaars."



Twee blokken

Tijdens de drie dagen van het festival werden naar schatting 110.000 bezoekers geteld. Vrijdagavond begon sterk met 14.000 bezoekers, zaterdag kwamen zo'n 45.000 mensen naar de binnenstad en zondag was de absolute topper met twee blokken: het middagblok voor kinderen dat zo'n 20.000 bezoekers lokte en waarbij vooral meidengroep K3 veel volk op de been bracht, en de overige programmatie en het avondblok waren goed voor nog eens 30.000 mensen.



De lokale politie spreekt van een vlotte editie. "Alles is vlot en goed verlopen, er werden enkele wildplassers betrapt en 5 dronken mensen gearresteerd maar verder verliep alles heel goed", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.



Rooskleurige toekomst

De toekomst van Maanrock ziet er goed uit. "We gaan nu eerst alle medewerkers een paar dagen laten bekomen en alles even laten bezinken, maar er komt zeker een volgende editie", zegt Calvo. "De basis voor Maanrock is gelegd, de toekomst ziet er rooskleurig uit."