Angelina Jolie hint naar verrassende oorzaak van haar scheiding

Door: redactie

14/09/17 - 17u47 Bron: The Sun, New York Times

Angelina Jolie met haar zonen Maddox en Pax. © photo news.

Angelina Jolie heeft in een interview gehint dat er naast het incident op het vliegtuig nog een oorzaak van haar scheiding met Brad is. Haar nieuwe film 'First They Killed My Father' zou de echte aanleiding zijn geweest. Hierdoor zou ze namelijk beseft hebben dat ze meer liefde in haar leven nodig heeft, meldt de Britse krant The Sun vandaag.

De film is gebaseerd op het levensverhaal van activiste Loung Ung, ze schreef in haar memoires over haar Cambodjaanse familie in de jaren dat de Rode Khmer het land teisterden. Angelina Jolie vertelde aan New York Times: "Loung overleefde zoveel verschrikkelijkheden in haar leven, maar er was ook zoveel liefde. En dat is waarom ze het nu goed stelt. Dat is iets wat ik bij mezelf ook niet mag vergeten."



Beste vrienden

Ook vertelde de actrice in het interview hoe haar breuk met Brad Pitt haar kinderen heeft getroffen. "Het is niet makkelijk en het is een erg pijnlijke situatie. Ik wil gewoon dat mijn familie het goed stelt. Maar het gaat steeds beter." Ook vertelde ze hoe haar zes kinderen Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne en Knox haar erdoor getrokken hebben. "Ze hebben me zo goed geholpen, we zijn echt een hecht team. Ze zijn de beste vrienden die ik ooit heb gehad. Niemand in mijn leven heeft me al zo gesteund als zij."



Ook vertelde ze hoe zwaar het was om hun gezinswoning in LA te verlaten en te verhuizen naar een andere woning in dezelfde straat. "Het duurde enkele maanden voor ik besefte dat ik het echt zou moeten doen. Dat we echt een ander huis zouden moeten zoeken."