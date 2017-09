Zeldzaam moment: Angelina Jolie en haar zes kinderen op rode loper

FT

12/09/17 - 17u40

Van links naar rechts: Madox, Pax, de tweeling Vivienne en Knox, Shiloh en Zahara vervoegen hun mama op de rode loper tijdens de voorstelling van haar nieuwe film. © reuters.

Angelina Jolie heeft de schijnwerpers na haar scheiding met Brad Pitt lange tijd vermeden, maar gisteren trok ze als fiere moeder - lees: mét haar zes kinderen - naar het filmfestival van Toronto, Canada. De première van haar nieuwste film 'First they killed my father' wilde de 'single mom' duidelijk delen met haar kroost. Aan de zijde van Jolie, intussen 42, verschenen Maddox (16), Pax (13), Zahara (12), Siloh (11) en de tweeling Knox en Vivienne (9). De twee oudste kinderen werkten overigens samen aan de prent: Maddox kreeg de titel van executive producer, Pax was fotograaf. Als alleenstaande moeder heeft Jolie trouwens de handen vol, "maar de oudste kinderen helpen de jongste waar nodig. En dat werkt wonderwel", liet ze nog optekenen.