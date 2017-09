Angelina Jolie oefende rol van boze heks Maleficent met eigen kinderen

Bewerkt door: ib

Toen Angelina Jolie de rol van slechterik Maleficent op zich nam voor de gelijknamige Disneyfilm uit 2014, had ze lang moeite de beste gemene stem te vinden. Daarom oefende ze er flink los als haar kinderen in bad zaten.

Dat vertelde de actrice zondag tijdens een panelbespreking over haar carrière voor het filmfestival van Toronto. "Het accent en alles aan haar heb ik uitgedokterd terwijl ik mijn kinderen in bad deed", vertelde de actrice. "Ik denk dat ik wel zeventien versies op ze heb uitgeprobeerd. Soms zeiden ze: 'wat doe je nu weer, mam doe niet zo raar'. En op een dag toen ik in een hele malle bui was en een stemmetje deed, vielen ze om van het lachen. Ik heb het de hele avond voor ze gedaan en wist toen dat ik haar stem had gevonden."

Eén van Angelina's kinderen eindigde na die badsessies zelfs zelf in de film. Jongste dochter Vivienne speelde het meisje Aurora, de rol van Elle Fanning, als kleuter. "We wilden helemaal niet dat ze in een film zou spelen", legde de actrice de beslissing destijds uit. "Maar alle kindacteurs die op auditie kwamen moesten huilen als ze me als monster zagen. Vivienne is zo'n kind dat altijd aan haar moeders rokken hangt, wat ik ook doe. En ze gaf inderdaad geen krimp, hoe gemeen ik ook was."