Dan toch geen breuk voor Angelina Jolie en Brad Pitt?

Door: redactie

3/09/17 - 07u50 Bron: Daily Mail

Angelina Jolie en Brad Pitt op de rode loper van het filmfestival in Cannes in 2009. © anp.

Brad Pitt en Angelina Jolie geven hun relatie opnieuw een kans na een intense spirituele therapie. Dat beweert de Britse krant The Daily Mail althans. Het koppel kondigde een jaar geleden hun scheiding aan.

De sterren hebben elkaar voor het eerst gezien sinds ze hun breuk aankondigden en volgens intimi hebben ze besloten hun relatie nog een kans te geven. Dat heeft biograaf van het koppel Ian Halperin aan The Daily Mail gezegd. "De twee hebben elkaar in het huis van een vriend ontmoet. Brad heeft de eerste stap gezet en vervolgens zijn ze elkaar in de armen gevlogen. Er zijn eerst flink wat tranen gevloeid en vervolgens hebben ze alles uitgepraat. Jolie en Pitt hebben tijd genomen om bewust te 'herkoppelen' en intensieve therapie te volgen om hun relatie opnieuw een kans te geven." De breuk kwam er na incident op een vlucht van Frankrijk naar Los Angeles vorig jaar. Toen zou Pitt in een ruzie verwikkeld zijn geraakt met zijn oudste zoon Maddox. Vrienden van het koppel vreesden dat de twee nooit meer de brokken zouden kunnen lijmen. Maar nu zou de tijd zonder elkaar geholpen hebben om alles in perspectief te plaatsen. Ian: "Angelina was heel kwaad na die ruzie op. Het ging er erg heftig aan toe. Ik heb met heel veel insiders, familie en vrienden, gesproken. Niemand dacht dat de twee dit ooit zouden kunnen overwinnen. Maar nu hebben zowel Brad als Angelina beseft dat ze samen gelukkiger zijn. Sinds dat moment groeien de twee opnieuw naar elkaar toe. Vandaag zijn ze erg positief. Angelina heeft hard aan zichzelf gewerkt na het incident, Brad ook. En ze zijn nog steeds erg verliefd op elkaar."

Toch scheiden?

Dit nieuws betekent volgens de auteur echter niet dat ze hun scheiding gaan uitstellen. "Zowel Brad als Angelina zien de scheiding niet als het ergste wat hen kan overkomen. Het is slechts een stukje papier, en ze hebben het gevoel dat ze na de scheiding een nieuwe start kunnen nemen."



Angelina zou ook eerder aan de krant The Telegraph hebben toegegeven dat ze niet graag single is. "Het is niet iets dat ik gewild heb. Er is niets leuk aan, het is gewoon moeilijk. Soms lijkt het alsof alles goed gaat, maar eerlijk gezegd sleur ik me door de dag. Op emotioneel vlak was het een erg moeilijk jaar."