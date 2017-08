Angelina Jolie: 42 jaar en klaar voor vierde leven

NADINE VAN DER LINDEN

5/08/17 - 05u24

© screen.

Filmster Angelina Jolie is deze week aan haar vierde leven begonnen. Middels een interview in Vanity Fair moest ze zich gelouterd en verrezen tonen na haar scheiding, maar dat liep helemaal fout door een schandaaltje rond Cambodjaanse kinderen. Vorig jaar was deze vrouw nog de helft van een wereldwijd aanbeden duo, plots rolde de wereld over haar heen: hoe is alles zo snel veranderd?

© RV.

Angelina Jolie 4.0 est arrivé. Samen met een nieuwe, door haar geregisseerde film, die Netflix op 15 september zal lanceren: 'First They Killed My Father'. Maar laten we even recapituleren, wat de vorige versies betreft. Angelina Jolie 1.0, dat was de rebel die doorbrak met de films 'Gia' en 'Girl, Interrupted'.



De beeldschone brunette die op haar 20ste al getrouwd was met ene John Lee Miller en op haar 24ste met 'bad boy' Billy Bob Thornton, wiens bloed ze bij zich droeg in een nekhangertje. Toen ze in 2000 een Oscar kreeg, kuste ze haar broer vol op de mond, een foto die de wereld rondging: 'Wie en wat ís die vrouw eigenlijk?' Na de scheiding van Thornton kwam Angelina 2.0: de sterke vrouw uit 'Tomb Raider' die in haar eentje een Cambodjaans jongetje adopteerde en haar werk als VN-ambassadrice in gang zette.



Op haar 30ste kwam dan Angelina 3.0: de helft van een glamourduo, samen met Brad Pitt, en mater van een heel grote familias. Er werd in 2014 ook getrouwd, in een jurk met tekeningen van alle zes de kinderen. En nu, op haar 42ste, was het tijd voor Angelina 4.0: een alleenstaande moeder die moedig verder doet.



Rebranding, heet dat in Hollywoodtermen: jezelf heruitvinden als merk. Of Jolie daar überhaupt wat van bakt, leest u in onze Pluszone.