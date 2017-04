Zo veel heeft Angelina Jolie voor deze riante villa betaald

Door: redactie

14/04/17 - 11u40 Bron: TMZ

Hollywoodactrice Angelina Jolie was al even op zoek naar een nieuw stulpje. © ap.

Angelina Jolie heeft bijna 25 miljoen dollar neergeteld voor een gigantisch eigendom en een chique villa in Los Angeles. Na haar scheiding met Brad Pitt in september vorig jaar was ze al even op zoek naar een nieuwe woonst.