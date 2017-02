Film over Rode Khmer van Angelina Jolie in avant-première in Cambodja

Door: redactie

18/02/17 - 13u45

Angelina Jolie en haar kinderen, onder meer Maddox (zwaaiend). © afp.

Aan de beroemde tempels van Angkor in Cambodja is 'First They Killed My Father' van de Amerikaanse filmster Angelina Jolie in avant-première gegaan, een prent over de misdaden van de Rode Khmer. Het is de eerste Hollywood-productie ooit die helemaal in de regio is opgenomen, met lokale acteurs en crew. Koning Norodom Sihamoni en enkele overlevenden van het regime woonden de voorstelling bij.